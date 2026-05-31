Американский беспилотник MQ1 был сбит иранскими силами ПВО после вторжения в воздушное пространство страны над ее территориальными водами. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодня рано утром беспилотник MQ1 армии США, вторгшийся в территориальные воды Ирана с намерением совершить враждебную операцию, был немедленно обнаружен и поражен ракетами современной системы ПВО КСИР и сбит», – говорится в пресс-релизе, опубликованном агентством Tasnim.

В КСИР подчеркнули, что воздушное пространство над территориальными водами республики полностью контролируется иранскими военными. Там также предупредили, что любые попытки нарушения воздушных границ страны встретят решительный ответ.