Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону сухопутной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Ливана и усилить контроль над районами, которые ранее находились под контролем ливанской группировки «Хезболла».

«Я поручил ЦАХАЛ расширить маневр в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор. И теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем «Хезболлы», – сказал Нетаньяху.

По словам премьера, израильская армия продолжает действовать на ряде направлений – в Сирии, в Ливане и секторе Газа.

«Это потребует времени, но мы выполним поставленную задачу», – отметил глава израильского правительства.