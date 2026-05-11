Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики содействовать решению вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера по итогам встречи Токаева с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейру.

«Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость», — говорится в сообщении.

Отмечено, что стороны уделили отдельное внимание теме реформирования ООН и ее структур, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы. Токаев подтвердил приверженность Казахстана использованию атомной энергии исключительно в мирных целях под контролем МАГАТЭ.

«Было отмечено, что наша страна пользуется широким международным доверием в сфере ядерного нераспространения, а также располагает необходимой инфраструктурой, экспертизой и научно-технической базой для безопасного обращения с чувствительными ядерными материалами. На территории Казахстана находится единственный в мире Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ», — пояснили в пресс-службе.