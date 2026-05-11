Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет принять участие в саммите ЕАЭС в Астане из-за предвыборной кампании в республике перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня.

По его словам, о своём решении он заранее уведомил президента России Владимира Путина во время визита в Москву 1 апреля.

«Я проинформировал президента России во время своего визита в Москву 1 апреля, что не смогу принять участие в саммите ЕАЭС, исходя из предвыборной кампании», — сказал Пашинян журналистам.

Армянский премьер также рассказал, что в воскресенье провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и сообщил о невозможности приехать на саммит.

Пашинян уточнил, что Армению на мероприятии представит вице-премьер Мгер Григорян.