Армения остается полноценным членом ЕАЭС, таким же, как и все остальные. Как передает Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в беседе с журналистами.

«Мы полноценные члены ЕАЭС. И пока остаемся в его составе, принимаем участие во всех процессах. На данный момент нет необходимости поднимать этот вопрос, и мы не готовимся выносить его на повестку. Референдум будет проведен тогда, когда возникнет объективная необходимость», — сказал он.

По его словам, с президентом России у него были рабочие обсуждения на эту тему.

«Я также не согласен с формулировкой о «разводе». Я уже говорил в парламенте, что мы иногда путаем межгосударственные отношения с браком, и я с этим не согласен. Армения в своих государственных отношениях руководствуется принципами межгосударственного взаимодействия», — заявил он.

Пашинян отметил, что Армения уважительно относится как во всем членам ЕАЭС, так и к собственному участию в союзе, а цели портить отношения с Россией у Еревана нет. В доказательство он рассказал о многочисленных рабочих обсуждениях с Путиным, когда даже «самые острые вопросы» решались спокойно.