Мы знаем, что в политической плоскости Армении достаточно кругов, живущих ненавистью к азербайджанскому народу и государству, и если они придут к власти, вот тогда у армянского народа будут большие неприятности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

«Мы освободили принадлежащие нам земли от оккупантов, проливая кровь. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Все наши военнослужащие, героические бойцы достойны самой высокой оценки. Мы проявили волю, профессионализм, высокие моральные качества и достоинство как на поле боя, так и в политической плоскости. Именно поэтому уважение к Азербайджану сегодня выросло, пожалуй, в десятки раз по сравнению с прежним периодом», — сказал глава государства.