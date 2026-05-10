Эвакуация первой группы пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, началась в Испании.
Об этом на странице в социальной сети X написало министерство здравоохранения королевства.
«Началась высадка 14 испанцев с MV Hondius. Все они прошли эпидемиологическую оценку и не имеют симптомов [заболевания]», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что подданных королевства отвезут в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде.
Здесь они пройдут карантин и будут находиться под наблюдением врачей.