Система Противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отразила атаку беспилотников на территории страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.

«Сегодня на рассвете вооруженные силы обнаружили в воздушном пространстве Кувейта ряд враждебных беспилотников. Они были перехвачены в соответствии с утвержденными процедурами», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в X.

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы Кувейта «находятся в состоянии полной боеготовности для обеспечения безопасности страны, подданных и резидентов». При этом официальный представитель не уточнил число перехваченных аппаратов, а также откуда они были запущены.