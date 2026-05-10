Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, означающий чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flight Radar, пишет ТАСС.

По этой информации, истребитель с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух примерно в 11:04 мск, а затем подал аварийный сигнал. Сейчас он находится в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов на высоте примерно 3 тыс. м и движется на юго-запад. Согласно сервису, самолет пролетал над Оманским заливом и Оманом.

Пункт вылета, а также пункт назначения и подробности происшествия неизвестны.