Все пассажиры круизного судна MV Hondius, на котором произошла смертельная вспышка хантавирусной инфекции, в профилактических целях рассматриваются как контакты высокого риска.

Об этом говорится в оперативных рекомендациях Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованных накануне ожидаемой постановки судна на якорь у испанского острова Тенерифе.

Согласно информации, пассажиры без признаков заболевания должны быть возвращены в свои страны специально организованным транспортом с последующей самоизоляцией. При этом использование обычных коммерческих авиарейсов не предусматривается.

Ожидается, что страны начнут эвакуацию своих граждан с MV Hondius примерно в 06:30–07:00 по Гринвичу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на судне заболели восемь человек, трое из них скончались. Среди погибших — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. У шести заболевших хантавирус подтвержден лабораторно, еще два случая рассматриваются как подозрительные.

В ECDC подчеркнули, что при высадке все пассажиры будут считаться контактами высокого риска. Однако после возвращения в страны проживания такой статус может быть пересмотрен в зависимости от результатов медицинской оценки.

Пассажиров с симптомами заболевания рекомендовано в приоритетном порядке направлять на обследование и тестирование. В зависимости от состояния они могут быть изолированы на Тенерифе либо эвакуированы на родину по медицинским каналам.

Хантавирус, как правило, передается человеку от грызунов. Случаи передачи от человека к человеку фиксируются редко. По оценке санитарных служб, риск дальнейшего распространения инфекции остается низким.