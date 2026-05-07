Французский авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Красное море.

Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщила министр-делегат при Министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

«На данный момент авианосец проходит Суэцкий канал и находится в Красном море. Это предварительное развертывание», — сказала министр.

Она напомнила, что до этого корабль находился в восточной части Средиземного моря в рамках миссии по поддержке союзников Франции — стран Персидского залива.

По мнению Рюфо, развертывание «является сильным сигналом о том, что Франция готова действовать в вопросе обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе». «Мы готовы взять на себя ответственность за это, не становясь при этом стороной конфликта», — отметила министр.