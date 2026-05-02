США и Азербайджана после подписания Хартии о стратегическом сотрудничестве повысили двусторонние контакты. Об этом журналистам заявила временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

По ее словам, после встречи лидеров Азербайджана и США в Вашингтоне в августе 2025 года в отношениях между двумя странами наблюдается положительная динамика.

Эми Карлон подчеркнула, что после августовской встречи Вашингтон и Баку начали работу над Хартией о стратегическом партнерстве, которая была подписана в феврале 2026 года в ходе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан.

«Основное внимание в документе уделяется развитию транспортной связанности, коммерческого и экономического сотрудничества, а также взаимодействию в сфере обороны и безопасности. С момента подписания хартии из США в Азербайджан приезжали технические эксперты и другие специалисты, чтобы запускать конкретные проекты и продвигать двустороннее сотрудничество», — сказала она.