Бывший заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис получил назначение на пост министра обороны страны.

«Король (Карл III) соизволил утвердить следующее назначение: член парламента Дэн Джарвис MBE назначен министром обороны», – говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Кира Стармера.

Джарвис сменит на этом посту Джона Хили. Тот в четверг оставил должность главы оборонного ведомства, выразив несогласие с недостаточным уровнем инвестиций в оборону Соединенного Королевства.