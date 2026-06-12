Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренностей о прекращении войны, при этом сторонам предстоит еще подписать соответствующие документы.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном, Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Американский лидер заявил, что подписание договоренностей может состояться уже в эти выходные. Он отметил, что Ормузский пролив, будет официально открыт после подписания соответствующих договоренностей, которое может состояться в предстоящие выходные в Европе.

«Меня там не будет, но (американский вице-президент) Джей Ди (Вэнс) будет там», – добавил Трамп.