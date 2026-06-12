Самолет авиакомпании Turkish Airlines задел правым крылом мачту антенны наземного радиолокатора, в результате чего пострадал один человек, а воздушное судно получило серьезные повреждения, сообщает НТВ.

Boeing 777 выполнял рейс Стамбул — Анталья. Когда самолет заходил на стоянку, он правым крылом задел мачту радиолокационного оборудования. В результате удара в обшивке образовалась пробоина, а конструкция была повреждена и рухнула.

На борту находились 267 пассажиров, всех эвакуировали. Один человек получил легкие травмы.

Пассажиры сообщили о стрессе в момент срабатывания кислородных масок. Очевидцы также рассказали, что в течение двух часов не могли получить багаж. В авиакомпании начали расследование инцидента.