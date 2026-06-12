Американское соглашение с Ираном предусматривает, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

«И самое главное – у нас есть соглашение, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и именно ради этого нам пришлось пройти через все это. Это было большое, очень большое дело, но у нас скоро будет подписание, и документы уже в довольно окончательной форме, так что посмотрим. Посмотрим. Очень хорошо. Это должно быть завершено, и довольно быстро. Они хотят этого не меньше, чем все остальные хотят этого», – заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Трамп также сообщил, что уже провел переговоры с лидерами Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Израиля, а также намерен обсудить ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президент Эрдоган был великолепен. И это действительно замечательная вещь. С большим энтузиазмом. Пакистан был фантастическим», – добавил он.

По словам Трампа, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже одобрил соглашение с США. «Я так понимаю, что ответ – да», – отметил президент США, отвечая на вопросы журналистов.