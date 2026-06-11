Власти Украины начали перенос металлургических и станкостроительных предприятий из Краматорска в Донецкой области на фоне продвижения российских войск к городу, сообщает журнал The Economist.

Как отмечает издание, предприятия переводят в город Перечин, расположенный в Ужгородском районе Закарпатской области.

По данным The Economist, подготовка к операции под названием «Новый Краматорск» стартовала еще в начале 2022 года. В публикации указывается, что по мере приближения российских войск процесс начал ускоряться. «Мало кто думает, что осталось много времени», – говорится в статье.

Журнал также сообщает, что на запад Украины уже были перевезены около 3,5 тыс. работников.