Стратегическое значение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией стало ещё более очевидным после кризиса в Ормузском проливе. Об этом в интервью порталу Formiche.net заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что в период геополитической нестабильности ключевым вопросом является не только доступ к энергоресурсам, но и надёжность и безопасность маршрутов поставок:

«В этом контексте Азербайджан уже давно зарекомендовал себя как надёжный партнёр для Италии. В 2025 году Азербайджан поставил в Италию по TAP 9,5 млрд кубометров газа, что составляет около 16% общего импорта газа страны. С момента запуска TAP в Италию было поставлено более 42 млрд кубометров азербайджанского газа. Это показывает, что TAP является не только коммерческим успехом, но и стратегической опорой энергетической устойчивости Италии.

В то же время это партнёрство имеет значение не только на двустороннем уровне. Сегодня Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности всей Европы. В 2025 году Азербайджан экспортировал в страны Европейского союза 12,5 млрд кубометров природного газа, что на 53,8% больше по сравнению с 2021 годом. Это показывает, что Южный газовый коридор уже стал одним из ключевых маршрутов диверсификации для Европы».