Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в армянском обществе произошли необратимые изменения, и возврата к прежней системе больше не будет.

В интервью Общественной телекомпании Армении он отметил, что народ Армении сделал свой выбор, и попытки вернуть прежние политические силы или старые подходы не имеют перспективы.

Он подчёркивает, что «карабахский клан» не сможет вернуться к власти, поскольку общество уже прошло этот этап.

Также Симонян отмечает, что в стране продолжаются политические процессы и реформы, есть давление и попытки дестабилизации

однако власть исходит из воли народа и намерена продолжать выбранный курс.

«Народ не вернётся в прошлое», — подчеркнул Симонян.