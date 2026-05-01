С этого года в музыкальных и художественных школах и центрах, действующих при Министерстве культуры Азербайджана, впервые будут проводиться централизованные выпускные экзамены.

Как сообщили в Министерстве культуры, новый механизм предусматривает внедрение единого подхода к оценке во всех соответствующих образовательных учреждениях страны. Целью является оценка знаний и навыков учащихся по единым критериям, повышение объективности результатов и обеспечение возможности сравнения показателей между различными школами.

Ожидается, что в централизованных экзаменах примут участие около 8600 учащихся. Результаты будут использоваться не только для определения выпускных показателей, но и для анализа качества преподавания, оценки текущей ситуации и определения дальнейших направлений развития.

Экзамены будут организованы с учётом специфики различных специальностей. Проверке подлежат как теоретическая подготовка учащихся, так и их практические навыки — в единой и прозрачной форме.

Внедряемое новшество направлено на повышение стандартов качества художественного образования, а также на формирование более современной и эффективной системы оценки.