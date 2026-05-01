Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям, участвующим в «свадебных кортежах».

Как сообщает ЦИУТ, накануне на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку несколько транспортных средств, участвующих в свадебном кортеже, остановились на проезжей части, затруднив движение транспорта. В результате на дороге образовался затор. После вмешательства сотрудников дорожной полиции затор был устранён.

По результатам анализа камер видеонаблюдения, некоторые водители, участвующие в свадебных кортежах, нарушают правила дорожного движения, создавая искусственные заторы и аварийные ситуации. В таких случаях они включают аварийную сигнализацию, занимают полосы движения, движутся задним ходом и нарушают правила маневрирования, препятствуя свободному движению других транспортных средств.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД вновь обращается к водителям и напоминает, что транспортные средства в составе свадебных кортежей должны двигаться по правой полосе в строго организованном порядке и не создавать заторов и аварийных ситуаций.

«Правила дорожного движения едины для всех. Не превращайте ваш радостный день в печальный», — отмечается в сообщении ЦИУТ.