Президент Сербии Александар Вучич заявил, что допускает возможность ухода с поста главы государства и рассматривает вариант выдвижения своей кандидатуры на должность премьер-министра страны.

«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много», – заявил Вучич в эфире радио «Белград».

Он отметил, что может сложить полномочия даже раньше, чем через три–четыре месяца.

Глава государства также сообщил, что «каждый день» размышляет о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны.

Вучич впервые занял пост президента Сербии в 2017 году, а в 2022 году был переизбран на второй срок. Его президентские полномочия истекают в 2027 году.