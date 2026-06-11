Центральный штаб Хатам аль-Анбия объявил, что Ормузский пролив закрыт для движения всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли.

В штабе предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, станет целью для удара.

02:40 Центральное командование США заявило, что американские военные в 17:15 по восточному времени (около 01:15 по Баку) нанесли новые удары по целям на территории Ирана «в целях самообороны».

По данным агентства Mehr и телеканала PressTV, взрывы прогремели как минимум в шести районах страны. Сообщается о боях между силами Ирана и США в районе Персидского залива, а также о работе иранской ПВО на юге и западе республики.

Взрывы зафиксированы в Сирике, Минабе, Бендер-Аббасе, на острове Кешм у Ормузского пролива, а также в Горгане, провинции Фарс и Эселуйе. На островах Кешм и Хенгам слышны мощные взрывы.