Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-апреле 2026 года выросла на 6,5% — до 1 172 маната по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно информации, более высокая зарплата зафиксирована в горнодобывающей промышленности, сфере финансовой и страховой деятельности, информационных и коммуникационных технологий, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорта и складского хозяйства.

Номинальные доходы населения Азербайджана за январь-май 2026 года составили 37 млрд 699,8 миллиона манатов, что на 10,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.