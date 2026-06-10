МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США в стране Джейсона Микса, чтобы выразить протест в связи с нападением Соединенных Штатов на торговое судно и исчезновением трех индийских моряков, сообщает агентство ANI.

Данный шаг последовал после осуждения Нью-Дели нападения на коммерческое судно Settebello у побережья Омана, на борту которого находились 24 члена экипажа – все граждане Индии. В результате инцидента 21 моряк был спасен, трое числятся пропавшими без вести. Индийская сторона вновь призвала к деэскалации, усилению защиты торгового судоходства и восстановлению безопасности мореплавания в международных водах.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в среду подтвердило, что американские военные ударом по двигателю вывели из строя танкер Settebello, шедшего под флагом Палау в Оманском заливе.

«Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», – говорится в заявлении.