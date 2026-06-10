Президент США Дональд Трамп пообещал нанести сегодня «сильные» и «жесткие» удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет.

«Сегодня мы собираемся сильно ударить по Ирану. Мы собираемся атаковать их, и атаковать очень жестко. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть на это право. Они сбили наш вертолет», – сказал Трамп.

По его словам, атаки на Иран будут «самыми мощными в истории», пока он не пойдет на уступки.

«Я работал с Ираном несколько месяцев, и они должны подписать сделку. Это хорошая сделка», – подчеркнул американский лидер, добавив, что Пакистан все еще работает над заключением соглашения.

При этом Трамп указал, что у исламской республики не может быть ядерного оружия, и иранская сторона с этим согласилась.

«Все, что им нужно сделать, это подписать документ. Все уже полностью согласовано», – подчеркнул президент США.

Накануне Трамп сообщил, что иранские силы сбили американский вертолет Apache в районе Ормузского пролива. Позже США нанесли удары по Ирану. В Центральном командовании США заявили, что операция является «соразмерным ответом» на действия Тегерана.