Министр войны США Пит Хегсет посетил американскую базу Гуантанамо на Кубе, сообщил Пентагон.

«Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и руководства Кубы», – заявил Хегсет в ходе выступления перед личным составом базы.

Он подчеркнул, что Министерство войны будет готово к любым возможным непредвиденным обстоятельствам, что бы ни случилось.

Глава Пентагона также назвал Кубу «стратегически важным участком американской территории».

«Для меня большая честь находиться здесь, в Гуантанамо. Я был здесь 20 лет назад, служил солдатом в составе подразделения по содержанию заключенных», – добавил Хегсет.