Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни Вооруженные силы страны провели через Ормузский пролив более 200 судов, включая нефтеналивные танкеры.

«В прошлом месяце я отдал нашим… вооруженным силам приказ выполнить секретную задачу, чтобы поддержать прохождение нефтеналивных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить о том, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти было транспортировано через (Ормузский) пролив, и они попали на открытый рынок. Свыше 200 коммерческих судов безопасно прошли через пролив», – написал американский лидер в Truth Social.

По его словам, эти «успешные усилия» стали возможны благодаря тому, что контроль над Ормузским проливом фактически осуществляют Соединенные Штаты, а не Иран.

«Их вооруженным силам нанесено поражение, а их экономика потеряна. Для Ирана все кончено», – указал американский лидер.