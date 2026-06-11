Минцифры России заявило о восстановлении доступа к игровой платформе Roblox, популярной среди детей, после того как компания выполнила требования российского законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе указали, что ранее министерство провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры.

В Минцифры отметили, что корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам, а также обязалась в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента.