Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на выборах и заявил, что «поддерживал его переизбрание».

«Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на национальных выборах в Армении. Я был очень горд поддержать его на переизбрание и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная страна Армения достигнет уровней великого процветания и успеха, превосходящих самые смелые ожидания» – написал Трамп в Truth Social.

Напомним, по итогам голосования, правящая партия Пашиняна «Гражданский договор», получила 727 160 голосов (49,81%).