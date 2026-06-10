Нападающий Лионель Месси установил рекорд сборной Аргентины, став самым возрастным автором забитого мяча в ее истории – он отличился в товарищеском матче против Исландии (3:0) в возрасте 38 лет, 11 месяцев и 16 дней, сообщает РБК.

Месси появился на поле во втором тайме и на 72-й минуте реализовал пенальти.

Таким образом он побил рекорд Анхеля Лабруны, державшийся с 1957 года, когда тот отличился в возрасте 38 лет, 11 месяцев и 8 дней.

Лабруна в общей сложности забил 17 мячей в 37 матчах за сборную Аргентины.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», самым титулованным футболистом в истории и чемпионом мира 2022 года.