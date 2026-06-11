Силы ПВО РФ отражают атаку украинских дронов на Краснодарский край РФ. На всей территории региона объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

По его данным, обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание.

«По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь, – сообщил губернатор в Telegram-канале.

Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек, сказал Кондратьев.

В свою очередь оперштаб региона сообщил, что возгорание произошло на территории НПЗ в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников. Пожар на Афипском НПЗ был потушен.

«Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России», – сообщили в опершабе Краснодарского края.

Минобороны РФ сообщает, что силы ПВО сбили за ночь 330 украинских БПЛА.