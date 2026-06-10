Суд продлил сроки мер пресечения в отношении экс-руководителя администрации президента Рамиза Мехтиева, председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, экс-сотрудника администрации президента Эльдара Амирова и члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима по уголовному делу, расследуемому в Государственной службе безопасности.

В среду в Сабаильском районном суде были рассмотрены ходатайства следственного органа по указанным фигурантам дела.

Суд принял решение продлить срок содержания под стражей Керимли на пять месяцев. Аналогичный срок ареста продлен и Ибрагиму, задержанному вместе с ним.

Также рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в отношении экс-руководителя администрации президента Мехтиева. По итогам заседания срок его домашнего ареста продлен на пять месяцев.

Кроме того, на аналогичный срок продлен срок содержания под стражей Амирова.