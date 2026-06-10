Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля против Сирии и Ливана стали угрозой не только для этих стран, но и для самой Турции.

«Атаки Нетаньяху и его преступной сети против Сирии и Ливана достигли точки, когда они угрожают уже не только этим двум братским странам, но и Турции», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Анкара не позволит реализовать бредовую идею «Великого Израиля»:

«Мы прекрасно понимаем, какова конечная цель бредовой идеи “Великого Израиля”. С Божьей помощью мы никогда этого не допустим».

Эрдоган заявил, что Израиль одновременно ведёт зловещую работу по дестабилизации стран Африки и Средиземноморья.

Турецкий президент также назвал израильское руководство «очагом смуты» и «фабрикой раздора», которая, как он утверждает, непрерывно производит беспорядки на обширной территории.