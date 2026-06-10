В Азербайджане врачи прописывают пациентам дорогие биологически активные добавки (БАД) под видом лекарств, несмотря на существующие запреты, тем самым наживаясь на доверчивых гражданах.

В подобной ситуации оказался 69-летний пациент З.А. У мужчины диагностировали сосудистую деменцию. Обследовавший его врач прописал больному курс лечения, указав в рецепте БАД «НейроЭйдII». Специалист настоятельно рекомендовал принимать только это вещество в течение полугода и регулярно. Но ни пациенту, ни его родственникам никто не сказал, что указанное в рецепте наименование вовсе не является лекарством. Об этом они узнали только, когда купили «препарат». Все бы ничего, но в аптеке выяснилось, что стоимость одной упаковки БАД варьируется от 400 до 2 000 манатов. Причем в разных аптеках цены сильно отличаются. В среднем одна таблетка данного БАДа стоит 6 манатов. Ежедневно же придется использовать по две таблетки три раза в день.

Запрет на БАДы

Кстати, как уже было сказано выше, в Азербайджане существует запрет на БАДы. Еще в 2023 году Минздрав строго наказал врачам не выписывать пациентам БАДы. Тогда врачей и аптеки уведомили о наличии штрафа, если те будут продавать добавки населению под видом лекарственных препаратов. В случае обнаружения наименования БАДов в выписанных рецептах сотрудники Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) могут оштрафовать должностных лиц на сумму от 50 до 100 манатов, а организации — от 150 до 200 манатов. По крайней мере так прописано в статье 14-1 закона АР «О лекарственных средствах».

В соответствии с ней биологически активные пищевые добавки могут быть рекомендованы врачом только для укрепления организма и обогащения питания, но никак не заменять лекарства, назначаемые для профилактики или лечения заболеваний. Реализация товаров данной категории разрешается в аптеках, продуктовых магазинах, а также в специальных киосках.

Врачам предписано рекомендовать БАДы пациентам и определять их дозировку, но только на обычном бумажном бланке, что должно носить исключительно рекомендательный характер. Но на деле все не так четко, как на бумаге.

Фармацевтический бизнес

Еще в начале XX века в романе британского писателя Арчибалда Кронина «Цитадель» было описано, на какие ухищрения идут врачи, продавая пациентам крашенную воду под видом лекарства. С тех пор ничего не изменилось: и сегодня высушенные корни шалфея и косточки персика прописывать пациентам с деменцией, а аптеки продают их втридорога. Фармацевтическим фирмам, сотрудничающим с врачами, хорошо известно, что люди, желая найти облегчение, готовы платить любые деньги. И они этим пользуются, точнее злоупотребляют.

Когда в 2023 году Минздрав ввел ограничение на БАДы, поставщики забили тревогу, ведь 70% доходов приходились на долю продаж биодабавок. Таких компаний, по последним данным, в Азербайджане насчитывается около 300. Доходы же с продаж лекарств сильно ограничены, поскольку Тарифный совет регулирует цены на лекарства. А вот ценообразование БАДов формируется на основе свободного рыночного механизма.

По словам Эльмара Бабаева, представителя Общественное объединение «Ассоциация фармацевтов Азербайджана», из-за отсутствия регулирования цен на БАДы, каждый предприниматель может продавать БАДы за любую цену.

Во-вторых, в Азербайджане БАДы не производятся. В основном биологически активные добавки привозят из Турции, Европы и т.д. Вдобавок на сумму накладывается НДС, таможенные пошлины, логистические расходы и т.д. В результате стоимость товара при прохождении границы уже дорожает на 50%. После доставки в Азербайджан импортеры сдают препараты в фармацевтические фирмы. Оттуда товар поступает в аптеки. В итоге на сложившуюся цену аптека накладывает еще 15%-20%. Вот и выходит так дорого, объяснил специалист.