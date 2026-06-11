Неизвестные в Гюмри повредили на территории мемориального комплекса «Мать Армения» плиты, посвященные городам-героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщают армянские СМИ.

Факт вандализма был выявлен сотрудниками коммунальных служб при осмотре территории мемориального комплекса. В мусорных контейнерах, расположенных рядом с памятником, они обнаружили сорванные позолоченные буквы с названий городов-героев.

По имеющимся данным, злоумышленники действовали с такой силой, что на каменных плитах остались заметные повреждения. При этом пятиконечные звезды, установленные на мемориале, не пострадали.

Представители местных властей заявили, что случившееся не повлияет на многолетние связи двух народов.