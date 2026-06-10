Минобороны России сообщило о сбитии за ночь 326 украинских дронов.

Ракетную опасность объявили в 14 регионах России: Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях, Пермском крае, ХМАО, Удмуртии, Татарстане и Чувашии. По данным губернатора Омской области, в регионе объявлена беспилотная опасность.

Атаке подверглись Чебоксары: уточняется количество пострадавших и повреждённых объектов, сообщают власти. Мэр Самары рассказал, что из-за ракетной опасности общественный транспорт остановил движение, а метро работает в качестве укрытия.

Кроме того, мэр Москвы Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших на Москву.