Средний коридор постепенно превращается из транспортного маршрута в стратегическую геоэкономическую систему, связывающую Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и ряд других государств. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По словам Гаджиева, на фоне эскалации ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке значение Среднего коридора продолжает возрастать.

«Одним из важных ключевых компонентов Среднего коридора является железная дорога Баку–Тбилиси–Карс. Важное измерение архитектуры связности также связано с азербайджанским регионом Нахчыван. Формирующийся Зангезурский коридор все чаще рассматривается как стратегический сегмент Среднего коридора. Он, помимо укрепления связей Восток–Запад, имеет потенциал усилить прямую связь Азербайджана с Турцией и более широкой географией, включая европейские страны», – сказал помощник президента в ходе онлайн-выступления на Транскаспийском форуме.