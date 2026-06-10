Тюркский мир превращается в политическую реальность и становится платформой взаимодействия на пространстве Евразии, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Он подчеркнул, что в 2025 году Азербайджан был единогласно принят при поддержке стран региона в состав полноправных участников Консультативной встречи государств Центральной Азии.

«Я метафорически называю это C5+1. Центральная Азия и Азербайджан разделяют общие исторические, культурные и языковые ценности и нормы. Азербайджан также является стратегическим союзником Казахстана, Узбекистана и других стран региона. Организация тюркских государств предоставляет этому еще одну платформу. Обладая молодой демографией, стратегическими энергетическими и важными минеральными ресурсами, сильной экономикой, тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на пространстве Евразии», – сказал Гаджиев, выступая в онлайн-формате на Транскаспийском форуме.