В Тегеране неизвестные совершили ограбление Свято-Николаевского собора Русской православной церкви – единственного православного храма РПЦ в иранской столице, сообщает российское посольство.

«С огромным прискорбием и возмущением сообщаем, что 10 июня стало известно об ограблении Храма Святого Николая Русской Православной Церкви в Тегеране. Это – один из старейших в Иране и единственный в столице», – говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в телеграм-канале.

В посольстве подчеркнули, что подобное преступление стало неожиданным для страны, где, как отмечают дипломаты, традиционно бережно относятся к христианским святыням. Там также обратились к причастным с призывом вернуть похищенные иконы в храм.

По данным диппредставительства, за десятилетия существования собор пережил Вторую мировую войну, ирано-иракский конфликт и недавние события на Ближнем Востоке, оставаясь при этом неприкосновенным. Исключением стали повреждения, полученные весной 2026 года в результате ударов по территории бывшего посольства США, расположенного рядом с храмовым комплексом.