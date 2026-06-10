В Азербайджане раскрыли механизм проверки возрастных ограничений в соцсетях, предусмотренный новым законопроектом.

Об этом заявила руководитель сектора сотрудничества и коммуникаций Службы электронной безопасности Азербайджана Хевва Гусейнли на общественном обсуждении законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации», организованном Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA), передает АПА.

По ее словам, подтверждение возраста пользователей планируется осуществлять с помощью банковских карт — через механизм временной блокировки средств, а также посредством сверки данных электронной почты и номера мобильного телефона.

Законопроект предусматривает запрет на использование для несовершеннолетних элементов дизайна, способных вызывать зависимость, включая «бесконечную прокрутку» и автоматическое воспроизведение видео.

Кроме того, родителям предоставят специальные инструменты контроля, с помощью которых можно будет отслеживать время пребывания детей в соцсетях и просматриваемый ими контент.

Отмечается, что персональные данные пользователей будут использоваться исключительно для проверки возраста. В случае неподтверждения соответствия требованиям информация должна быть немедленно удалена.

Документ также запрещает использовать такие данные в рекламных или коммерческих целях, а также передавать их третьим лицам.

Согласно проекту, после выявления запрещенного или вредоносного контента платформы будут обязаны удалить его максимум в течение 24 часов и обеспечить для этого круглосуточную работу технических систем.