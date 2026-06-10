Сотрудники полиции изъяли в Сабунчинском районе Баку свыше 46 килограммов наркотиков и психотропных веществ, задержав четырех человек по подозрению в их распространении.

В рамках оперативных мероприятий у 36-летнего Саддама Мамедова было изъято 15 килограммов наркотических средств, у 39-летнего Эльчина Гаджиева и его знакомого, 26-летнего Айхана Аббасгулиева, — 11 килограммов, а у 25-летнего Хафиза Тагиева обнаружили около 20 килограммов марихуаны, героина и метамфетамина.

Как сообщили задержанные, запрещенные вещества предназначались для доставки по различным адресам на территории Баку.

По данным МВД, по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.