Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что неправильное использование детьми возможностей искусственного интеллекта делает их более ленивыми и может привести к деградации.

По словам министра, дети нередко используют искусственный интеллект не для того, чтобы разобраться в решении той или иной задачи, а чтобы сразу получить готовый результат. Он отметил, что такой подход негативно отражается на интеллектуальном развитии и отучает от самостоятельного поиска решений.

«Дети хотят узнать не решение задачи, а ответ. Например, решая математическую задачу, вместо запроса «объясни решение», они просят дать ответ. Это очень опасно для их будущего и представляет риск для развития детского мозга», – заявил Амруллаев на презентации исследовательского отчета «Правовое мышление подростков в Азербайджане» и книги «Дети и право».