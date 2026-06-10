Власти Грузии заявили, что ЕС требует от Тбилиси ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима.

«Они (ЕС — прим. ) нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством. Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие», — заявил Папуашвили.

11 июня в Брюсселе должны пройти переговоры между ЕС и Грузией по вопросам безвизового режима. Это станет первой подобной встречей за несколько лет на фоне ухудшения отношений между Тбилиси и Брюсселем.