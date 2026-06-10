Верховный суд России постановил ликвидировать общероссийскую общественную организацию «Союз украинцев России», удовлетворив соответствующий иск Министерства юстиции. Об этом сообщает РБК.

Согласно решению суда, организация подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц.

В Министерстве юстиции ранее указывали, что ОУР неоднократно допускало нарушения законодательства и не устранило выявленные недостатки в установленный срок после приостановки своей деятельности.

«Союз украинцев России» был создан в 1992 году и объединял украинские общественные организации, действовавшие в разных регионах страны.

Во время рассмотрения дела представители объединения выступали против ликвидации, заявляя, что часть замечаний Минюста была устранена. Тем не менее суд встал на сторону ведомства.