Президент Ирана Масуд Пезешкиан ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа атаковать критическую инфраструктуру Ирана. Об этом пишут иранские СМИ.

«Критически важная инфраструктура – это жизненные артерии народа. Угрозы нанести по ней удары — от транспортных сетей до электроэнергетической и водной отраслей – это не демонстрация силы, а признак отчаяния перед волей нации», – сказал он.

Президент подчеркнул, что Иран останется непоколебимым перед любым давлением и угрозами, опираясь на национальное единство и возможности своих специалистов.

Ранее Трамп пообещал нанести «сильные» и «жесткие» удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет.