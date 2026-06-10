Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявили о праве на коллективную самооборону и ответные меры всеми законными средствами в связи с атаками со стороны Ирана. Об этом говорится в итоговом заявлении заседания Совета министров объединения в Манаме.

«Совет подтверждает неотъемлемое и законное право своих государств на индивидуальную и коллективную самооборону, а также на ответ на эту агрессию всеми законными средствами в соответствии с 51-й статьей Устава ООН», – говорится в документе.

В документе также отмечается, что безопасность государств ССАГПЗ рассматривается как единое целое, а любое нападение на одного из участников объединения будет восприниматься как атака на весь совет.

Кроме того, министры заявили, что средства противовоздушной обороны успешно отражали удары иранских ракет и беспилотников, выпущенных по территории Бахрейна, Кувейта и Иордании.

В ночь на среду американские военные нанесли удары по объектам на территории Ирана, объяснив это ответом на уничтожение военного вертолета США. После этого Тегеран атаковал американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Иордании и Кувейте.