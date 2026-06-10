Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились рассмотреть возможность исключить Армению в связи с неуплатой членских взносов в течение двух лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы это сегодня обсудили. Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ — ситуация, которая предусмотрена Уставом организации договора по коллективной безопасности. Мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ», — заявил дипломат.

Лавров также отметил, что Ереван активно расширяет сотрудничество с НАТО и ведёт более интенсивный диалог с альянсом и Европейским союзом, включая военное направление.

В Москве считают, что текущая динамика контактов Армении с западными структурами может повлиять на её участие в региональных интеграционных форматах.

По словам Лаврова, вопрос внешнеполитического выбора Армении между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом «уже стоит ребром».