Турция и Армения намерены открыть сухопутную границу этим летом, сообщает Yeni Şafak.

Страны планируют перейти к практическим шагам в процессе нормализации двусторонних отношений. На первом этапе предполагается открытие пограничного перехода Алиджан (Ыгдыр), а в дальнейшем – и пункта пропуска Акьяка (Карс).

После запуска КПП стороны рассчитывают восстановить автомобильное сообщение и перейти к прямым торговым операциям. Анкара и Ереван ожидают, что объем взаимной торговли вырастет с нынешних $300–350 млн до $1 млрд.

Открытие турецко-армянской границы может стать одним из наиболее заметных событий региональной повестки последних лет.

Помимо расширения двусторонней торговли, этот шаг способен усилить связанность Южного Кавказа с рынками Европы и Ближнего Востока, а также открыть новые возможности для развития транспортно-логистических проектов в регионе, пишет издание.