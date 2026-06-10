Государственный рупор Елисейского дворца, France 24, взял интервью у лидера радикальной оппозиции Али Керимли, представив его как «узника совести». Керимли, находящийся под стражей в Баку в преддверии суда по обвинению в попытке государственного переворота, использовал площадку для заявлений о «политически мотивированных» обвинениях. Сам факт такого интервью и его подача France 24 — яркий пример системной информационной кампании, которую французские медиа ведут против Азербайджана.

На фоне глубоких внутренних и международных проблем — от публичной пощёчины жены Брижит в самолёте во Вьетнаме до тотального провала внутренней и внешней политики — французские СМИ активизировали антиазербайджанскую риторику. Публичные унижения от граждан, обвинения в провалах страны и втягивание Европы в энергетический кризис и проблемы безопасности — всё это заставляет Париж искать внешних «врагов».

Французы в панике пытаются реанимировать мёртвую карабахскую тему. Радикальным маргиналам из азербайджанской оппозиции дают международную сцену, рисуют их «героями демократии». Классика жанра: когда у самого рыльце в пуху, начинай орать про чужие права человека.

А теперь про настоящие репрессии.

Двойные стандарты Парижа очевидны. Пока Франция применяет массовые аресты, репрессии и насилие в Новой Каледонии (Канакии), где периодически вспыхивают беспорядки, приведшие к гибели людей, введению чрезвычайного положения и жёстким действиям силовиков, Париж ищет «политических заключённых» в Азербайджане. Отчёт французской Национальной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH) в феврале 2026 года признал «тревожное ослабление фундаментальных прав», непропорциональное насилие полиции, особенно против канаков, и случаи коллективного наказания. И где же были France 24 и Макрон со своими «узниками совести»? Правильно — молчали в тряпочку. Зато в Азербайджане каждый посаженный радикал — сразу «политзаключённый».

Аналогичная ситуация с Корсикой: долгие годы Франция не признавала корсиканский язык и идентичность, а теперь остров движется к большей автономии под давлением. Всё это — результат усилий Бакинской инициативной группы (BIG), созданной в 2023 году для борьбы с остатками колониализма. BIG организует конференции, видеофорумы и заявления в поддержку независимости Новой Каледонии, Корсики, Французской Полинезии и других территорий, привлекая внимание мировой общественности к последним французским колониям.

Подобные материалы France 24 — дешёвый ответ на успешную дипломатию Азербайджана. Победа в Карабахе, энергетическая независимость Европы от российских ресурсов благодаря азербайджанскому газу, Бакинская инициативная группа и активное продвижение антиколониальной повестки — всё это бьёт по неоколониальным амбициям Парижа.

Особенно умиляет клоунское турне Макрона по Армении в мае 2026-го: пел, раздавал поцелуи и вещал о «европейском выборе» Еревана. Всё это — на фоне односторонней, деструктивной политики, которая только вредит региону. Такие деятели несут прямую ответственность и за бардак с выборами в самой Армении.

Париж, нацеливаясь на Азербайджан, пытается отвлечь внимание от собственных колониальных репрессий и внутренних кризисов. Это стандартный метод гибридной войны: выборочная риторика о правах человека, политизация криминала и вмешательство в дела других стран. Пока французские жандармы лупят канаков, Париж учит Баку «правам человека».

Азербайджан, в отличие от Франции, демонстрирует последовательность в защите суверенитета и продвижении справедливости и не собирается оправдываться перед колониальной державой, которая до сих пор не может смириться с потерей влияния. Успешная дипломатия Баку продолжает укреплять позиции страны на международной арене, в то время как Париж всё глубже увязает в двойных стандартах и попытках реванша.